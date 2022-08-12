Він наголосив, що головна мета ЗСУ - звільнення всіх окупованих територій в межах 1991 року.

Єдиний можливий територіальний компроміс з Росією - це вихід України на межі 1991 року. ЗСУ будуть послідовно звільняти всі захоплені території, включно з Кримом.

Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков в ефірі DR Denmark.

За його словами, Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг вибрати найсприятливі способи і напрямки для контрнаступу.

"Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди і партнери чекають активних дій, наші партнери повинні знати, що нам для цього потрібно більше зброї. Наша головна мета - це звільнення всіх тимчасово окупованих територій в межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом", - наголосив Резніков.

Міністр зазначив, що питання щодо "компромісів" з Росією можуть допускатися лише тоді, коли наша країна отримає стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.

"Компроміс можливий тільки коли росіяни виведуть війська з території України і буде обговорюватися питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру і всіх убитих українців - за вбивства, згвалтування, тортури і всі злочини. Територіальний компроміс - це вихід України на кордони 1991 року", - підсумував глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, чому повномасштабний наступ РФ провалився.

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