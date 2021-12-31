Окупант продовжує нарощувати військовий потенціал на півострові.

Наступного року повітряно-десантні війська РФ проведуть сотню заходів підготовки і збудують полігон в Криму.

Про це міністерство оборони РФ заявило в п’ятницю, 31 грудні.

Читайте такожМіністр оборони РФ зробив божевільну заяву про Крим"Триватиме нарощування бойового потенціалу. У 2022 році кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони "Синя Осока" в Іванівській області та "Старокримський" у Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, по всій РФ проводитимуть заходи бойової підготовки для підвищення рівня тактичної підготовки з'єднань та військових частин. Загалом таких заплановано близько 100.

"Основні зусилля будуть зосереджені підготовці військ до відпрацювання дій за усіма стратегічними напрямами", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, з моменту анексії Криму Росія модернізувала і втричі збільшила свій Чорноморський флот.

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