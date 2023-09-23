Шеф української розвідки каже, що Путін навряд чи зможе відповісти на ці атаки.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пообіцяв, що удари по Кримському мосту триватимуть регулярно.

Як зазначив Буданов в інтерв'ю виданню TheDrive, атаки на міст триватимуть і закінчаться його знищенням.

"Питання не в тому, будемо ми атакувати чи не будемо. Ми це робимо регулярно, тому закінчимо. Це тільки питання часу", - сказав він про атаки по мосту.

На уточнювальне запитання інтерв'юера, якою буде реакція диктатора Володимира Путіна, шеф української розвідки відповів: "А що зробить Путін? Він знову засмутиться. Що він може зробити?"

Удари по Кримському мосту

Керченський (Кримський) міст виконує головну логістичну функцію між РФ та окупованим Кримом. Відтак, по ньому систематично наносяться удари, а його конструкція зазнає пошкоджень.

Зокрема, 17 липня під час атаки на Керченський міст було знищено частину, якою пересувається автомобільний транспорт. Через майже два місяці росіяни відновили пошкоджену ділянку мосту.

Для захисту мосту від українських морських дронів росіяни затоплюють поблиз нього баржі та пороми і створюють бонові загородження. На думку експертів, це дещо ускладнить роботу надводних дронів, однак не унеможливить її.

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