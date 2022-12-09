Ворог обстріляв дві громади в області.

Упродовж дня російські окупанти завдали 48 ударів по прикордонню Сумської області. А 8 грудня рашисти скинули вибухівку на житловий будинок. Людей врятувало диво, адже на той момент вони були не вдома.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Telegram про подробиці ворожих атак. Під ударами опинилися дві громади.

"Протягом дня ворог завдав 48 ударів по прикордонню. А саме: Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів. Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння", - зазначив Живицький.

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За його словами, в обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

"Також є уточнення по 8 грудня: у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома, - поінформував очільник ОВА.

Обстріли Сумської області: що відомо про удари рашистів

У листопаді повідомлялося, що загрози прориву кордону з боку Сумщини немає. Проте рашисти не припиняють обстрілювати прикордоння та бити по мирному населенню.

30 листопада окупанти обстріляли Білопілля, там загинув підліток. Рашисти били по Сумській області з САУ.

5 грудня рашисти 64 рази вдарили по Сумщині. 7 грудня РФ випустила по регіону понад 220 снарядів та мін, одна людина постраждала.

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