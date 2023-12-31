У Росії стверджують, що не мають вибору, окрім як виконати "поставлені завдання" війни.

Росія не відмовляється від своїх максималістських цілей і не зацікавлена в чесних переговорах з Україною.

Про це повідомили аналітики ISW у своєму звіті, посилаючись на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна. Той сказав пропагандистам, що РФ погодиться на "врегулювання", коли Україна буде "нейтральною, без'ядерною, демілітаризованою і денацифікованою".

Як пояснюють експерти, РФ хоче позбавити Україну можливості захищати свою землю і свій народ, а також поставити в Києві лояльний для себе уряд. За словами Галузіна, Кремль "ніколи не відмовлявся" від переговорів із Києвом, але у нього нібито "немає іншого вибору", окрім як виконати "поставлені завдання" війни.

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Крім того, аналітики наводять слова одного з відомих воєнкорів, який стверджував, що Росія не зацікавлена в "обмежених пропозиціях". Йдеться про якісь чутки про передачу РФ частини окупованих територій України. Росіянин заявляє, що "Україна ще недостатньо виснажена, щоб прийняти катастрофічну капітуляцію".

"Відомий військкор заявив 30 грудня, що війна закінчиться, коли Україна дозволить Росії захопити Харків, Миколаїв, Одесу та інші українські області", — вказується у звіті.

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Neewsweek писав, що Україна та Росія у протистоянні дотримуються максималістських цілей, які виключають переговори щодо припинення війни у наступному році. Цілком ймовірно, що бойові дії триватимуть до 2025 року. Навіть якщо Путін помре є лише мізерний шанс, що Росія відступить від війни.

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