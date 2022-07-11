На окупованих територіях Луганщини російські окупанти використовують свіжемобілізованих як гарматне м’ясо для виявлення позицій Збройних сил України.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, свіжемобілізованих, не за власним бажанням, кидають в саме пекло фронту. Особливо їх використовують для виявлення вогневих точок наших Збройних сил.
"Беруть 10-20 свіжемобілізованих, кидають їх вперед, їх звісно знищують. Таким чином росіяни бачать, звідки вели вогонь наші захисники, і потім вже відпрацьовують артилерією. Тобто в прямому сенсі, як гарматне м’ясо", - сказав він.
Гайдай повідомив, що зовсім невеличка частина Луганської області ще тримається.
"Там ідуть запеклі бої і наші захисники знищують як особовий склад, так і техніку російської армії", - додав голова ОВА.
Також він зазначив, що на окупованій частині Луганщини гуманітарна катастрофа. Окупанти намагаються відновити газопостачання, але у них не виходить.
Раніше Сергій Гайдай повідомив, що в Луганській області супротивники застосовують авіацію, але не просуваються, втрачаючи чергові склади з боєприпасами.
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