Ще тримається зовсім невеличка частина Луганської області, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

На окупованих територіях Луганщини російські окупанти використовують свіжемобілізованих як гарматне м’ясо для виявлення позицій Збройних сил України.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, свіжемобілізованих, не за власним бажанням, кидають в саме пекло фронту. Особливо їх використовують для виявлення вогневих точок наших Збройних сил.

"Беруть 10-20 свіжемобілізованих, кидають їх вперед, їх звісно знищують. Таким чином росіяни бачать, звідки вели вогонь наші захисники, і потім вже відпрацьовують артилерією. Тобто в прямому сенсі, як гарматне м’ясо", - сказав він.

Гайдай повідомив, що зовсім невеличка частина Луганської області ще тримається.

"Там ідуть запеклі бої і наші захисники знищують як особовий склад, так і техніку російської армії", - додав голова ОВА.

Також він зазначив, що на окупованій частині Луганщини гуманітарна катастрофа. Окупанти намагаються відновити газопостачання, але у них не виходить.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що в Луганській області супротивники застосовують авіацію, але не просуваються, втрачаючи чергові склади з боєприпасами.

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