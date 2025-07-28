За словами військового, росіяни намагаються використати увесь потенціал впродовж 50 днів, які їм дав Трамп.

Росія накопичує сили та шукає слабкі місця для прориву, щоб досягти результатів за 50 днів, які президент США Дональд Трамп дав Кремлю для мирних переговорів.

Про таке в етері каналу КИЇВ24 повідомив Микола Волохов, командир підрозділу TERRA у складі 3-го армійського корпусу.

"Штурми відбуваються фактично кожен день. Рекордом було понад 20 штурмів на ділянці. Тут, звичайно, є певна логіка, бо ми зараз тримаємо близько 60 км - це одна з найбільших ділянок, яку тримає один підрозділ", - зазначив Волохов.

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За словами військового, росіяни тиснуть безперервними штурмами малими групами. Наразі ворог розраховує на прорив.

"Вони хочуть накопичити певні сили, знайти у фронті слабкі місця, куди можна прорватися, і за ці 50 днів, про які зараз кажуть наші союзники, будуть намагатися максимально реалізувати свій потенціал", - сказав Волохов.

Водночас військовий додав, що воїни 3 армійського корпусу міцно тримають оборону на Харківщині та блокують спроби ворога прорватися вперед.

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Як повідомляв проєкт DeepState, бійці 225 окремого штурмового полку (ОШП) звільнили населений пункт Кіндратівка Сумської області. Це вже друге село, які звільнили воїни з цього підрозділу, завдавши при цьому значних втрат окупантам.

Тим часом на Краматорському напрямку російські загарбники вдаються до хитрощів, аби дійти до українських позицій. Як розповів командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач, окупанти навіть вбираються в костюми собак, а потім повзають по полю.

Водночас 54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою, які нині діють у складі 11 корпусу, відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині.

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