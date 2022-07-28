Місто Бахмут на Донеччині сьогодні, 28 липня, російські окупанти обстріляли чотири рази з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків", - зазначив він.
За попередньою інформацією, ворог застосував касетні боєприпаси.
Кириленко повідомив, що на місці працюють рятувальники.
Як повідомляв УНІАН, вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Одна з ракет потрапила у будівлю готелю, внаслідок чого загинули 4 особи, постраждали 5 осіб.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія веде повільний наступ на Донбасі, намагаючись просуватися на Бахмутському й Авдіївському напрямку.
Після низки невдалих штурмів Росія, констатували в Генштабі, мала частковий тактичний успіх у напрямках населених пунктів Соледар і Вершина.
Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір'я.
Вранці Генштаб повідомляв про успішне відбиття штурму ворога біля Білогорівки Херсонської області.
ЗСУ точними ударами завдали великої шкоди Антонівському мосту в Херсоні, по якому окупанти перекидають особовий склад, техніку і боєприпаси.
Це, на думку багатьох експертів, не тільки ускладнить життєвоважливі поставки БК російським військам на тому напрямку, а й загрожує зовсім відрізати одне з угруповань противника.
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