За попередньою інформацією, ворог застосував касетні боєприпаси.

Місто Бахмут на Донеччині сьогодні, 28 липня, російські окупанти обстріляли чотири рази з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків", - зазначив він.

За попередньою інформацією, ворог застосував касетні боєприпаси.

Кириленко повідомив, що на місці працюють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Одна з ракет потрапила у будівлю готелю, внаслідок чого загинули 4 особи, постраждали 5 осіб.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія веде повільний наступ на Донбасі, намагаючись просуватися на Бахмутському й Авдіївському напрямку.

Після низки невдалих штурмів Росія, констатували в Генштабі, мала частковий тактичний успіх у напрямках населених пунктів Соледар і Вершина.

Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір'я.

Вранці Генштаб повідомляв про успішне відбиття штурму ворога біля Білогорівки Херсонської області.

ЗСУ точними ударами завдали великої шкоди Антонівському мосту в Херсоні, по якому окупанти перекидають особовий склад, техніку і боєприпаси.

Це, на думку багатьох експертів, не тільки ускладнить життєвоважливі поставки БК російським військам на тому напрямку, а й загрожує зовсім відрізати одне з угруповань противника.

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