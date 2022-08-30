Окупанти змінили тактику, бо зрозуміли, що на них тут ніхто не чекає.

Росія не запускає свої літаки у зону дії Протиповітряних Сил України вже понад три місяці. Країна-агресор змінила тактику.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У перші тижні повномасштабної війни РФ проти України ворожа авіація нерідко залітала на наші території. Окупанти думали, що тут на них буде чекати "легка прогулянка". Ворог недооцінив наших військових та почав отримувати потужну відсіч. Уся РФ недооцінила наш бойовий дух, зазначив Ігнат.

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"Саме тоді вони змінили тактику, зрозуміли... І вже більше трьох місяців взагалі не залітають в зону ураження нашої протиповітряної оборони", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що нині ворог дійсно переважає кількісно, проте наші військові воюють на власній землі та захищають свою Україну. Саме тому ЗСУ відбивають атаки рашистів та не дають окупантам розслаблятися.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що США передали Україні озброєння для контрнаступу на півдні.

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