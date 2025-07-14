Келлог поділився, що вони із Зеленським обговорювали історичну угоду Дональда Трампа з НАТО.

Сьогодні, 14 липня, спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув із візитом до Києва, під час якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він розкрив подробиці розмови з українським лідером на своїй сторінці в соцмережі X.

"Сьогодні в Києві із Зеленським обговорюємо історичну угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращої американської зброї в Україну", - написав він.

Келлог наголосив, що постачання зброї Україні будуть повністю фінансуватися союзниками. Спецпредставник президента США зазначив, що це рішення підтримає оборону України і зміцнить єдність НАТО.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, що він обговорював з Келлог посилення ППО України, шлях до миру, а також спільне виробництво і закупівлі оборонного озброєння разом з Європою. Крім цього, він подякував спецпредставнику США за цей візит в Україну.

Головні заяви Трампа на зустрічі з Рютте

Раніше УНІАН розповідав про головні заяви президента США Дональда Трампа, які він зробив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, він оголосив про передачу зброї Україні, а також пригрозив Росії вторинними санкціями.

Крім того, Трамп заявив, що він розчарований у російському диктаторі Володимирі Путіні. За його словами, саме тому він збирається ввести мита проти РФ.

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