Українців закликали бути обережними в День Незалежності. Українські розвідники заявили, що 24 серпня існує загроза ракетних ударів і провокацій з боку Російської Федерації.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону
"Є підвищена загроза ракетних ударів та інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони дійсно схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б перестрахуватися і бути готовими до того, що і День Незалежності буде атакований", - йдеться в повідомленні.
У розвідці запевнили, що ЗСУ готові до нападу, хоча у РФ залишається велика кількість ракет. Крім того, українцям нагадали, що повітряна тривога – це серйозний сигнал, особливо 23 і 24 серпня.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".
При цьому українців попереджали про високій загрозі ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці дні Україна святкуватиме День Прапора і День незалежності.
Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня Незалежності і проти Зеленського.