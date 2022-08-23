У розвідці запевнили, що Україна готова до нападу

Українців закликали бути обережними в День Незалежності. Українські розвідники заявили, що 24 серпня існує загроза ракетних ударів і провокацій з боку Російської Федерації.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону

"Є підвищена загроза ракетних ударів та інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони дійсно схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б перестрахуватися і бути готовими до того, що і День Незалежності буде атакований", - йдеться в повідомленні.

У розвідці запевнили, що ЗСУ готові до нападу, хоча у РФ залишається велика кількість ракет. Крім того, українцям нагадали, що повітряна тривога – це серйозний сигнал, особливо 23 і 24 серпня.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".

При цьому українців попереджали про високій загрозі ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці дні Україна святкуватиме День Прапора і День незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня Незалежності і проти Зеленського.

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