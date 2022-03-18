Водночас близько 130 військовослужбовців з Південного військового округу РФ відмовились від участі у бойових діях в Україні.

Російська Федерація планує перекинути на війну проти України окремі підрозділи з російської бази у Вірменії.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво Російської Федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії", - наголошується у повідомленні.

Окремо сказано, що підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців Російської Федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони.

"Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

"Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил РФ полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель", - наголошується у повідомленні.

Раніше голова військової адміністрації Києва, генерал Микола Жирнов заявив, що російські окупанти на Київщині не здатні виконувати накази командування.

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