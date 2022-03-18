На деяких напрямках росіяни зменшили інтенсивність наступу та перейшли в оборону.

Голова військової адміністрації Києва, генерал Микола Жирнов заявив, що російські окупанти на Київщині не здатні виконувати накази командування.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської військово-цивільної адміністрації.

"Противник перейшов від наступу до оборони, оскільки солдати окупантів не здатні виконувати бойові завдання через величезні втрати та поранення особового складу", - наголосив Жирнов.

За певними напрямками окупанти уповільнились, зменшили інтенсивність наступу та перейшли в оборону.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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