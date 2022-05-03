РФ може спробувати провести фіктивні референдуми, щоб додати видимість демократичної чи виборчої легітимності.

Розвідка США повідомляє, що Росія спробує "приєднати" Донецьку та Луганську області до "середини травня", також в планах росіян анексія Херсонської області та створення "ХНР".

Про це повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер на брифінгу в Держдепартаменті, передає CNN.

"У США є "варті довіри" розвіддані про те, що Росія спробує анексувати окуповані сепаратистами Донецьку та Луганську області "десь у середині травня" і що є плани створити аналогічну так звану "народну республіку" в Херсонській області...У звітах йдеться, що Росія планує провести референдум щодо приєднання до Росії десь у середині травня, і що Москва розглядає подібний план щодо Херсона", - заявив він.

Карпентер додав, що Росія, як повідомляється, викрадає місцевих чиновників, щоб замінити їх на "групи, лояльні до Москви", а також зникають "директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні чиновники".

Нещодавно також надходили повідомлення про те, що російські сили відключили інтернет та доступ до деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб перекрити потік надійної інформації.

У цих містах, за його словами, РФ "може спробувати провести фіктивні референдуми, щоб спробувати додати видимість демократичної чи виборчої легітимності".

Як повідомлялося, нещодавні заяви окупаційної адміністрації у Херсоні щодо "неможливості" повернення міста під контроль України, ймовірно, свідчать про намір Росії здійснити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні в довгостроковій перспективі.

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