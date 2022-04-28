На його думку, окупанти не стануть проводити псевдореферендум.

Російські окупанти не проводитимуть псевдореферендум щодо створення так званої "ХНР" на території Херсонської області. Натомість ворог, найімовірніше, планує приєднати тимчасово зайнятий регіон до Криму.

Такою думкою поділився законний мер Херсона Ігор Колихаєв у свіжому інтерв'ю порталу НВ.

Журналісти запитали міського голову, як поводяться окупанти в Херсоні, чи спостерігаються якісь підготовки до проведення псевдореферендуму, і чи допомагають місцеві жителі в організації таких незаконних дій.

Колихаєв відповів: "Щодо референдуму. У мене немає чіткої інформації. Спілкуюся з мешканцями нашого міста і бачу, що немає ознак того, що буде референдум. На коли вони будуть його планувати — важко зараз сказати".

Далі мер поділився своєю думкою про плани російських окупантів: "Що я бачу: референдуму не буде. Думаю, що вони, швидше за все, [планують область] приєднувати до [Криму]. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до референдуму немає.".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ ще наприкінці березня повідомив про псевдореферендум, який окупанти хочуть провести в Херсонській області. З цією метою вороги збирали дані жителів Херсонщини та Миколаївщини.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перестане вести переговори з РФ, якщо відбудеться так званий "референдум". Після цього в МЗС Росії відхрестилися від слів про псевдореферендум.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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