Міжнародна спільнота непокоїться, що ці війська Росія спробує залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Попри запевнення французького президента Еммануеля Макрона про нібито готовність Путіна щодо деескалації, Росія продовжує стягувати війська і техніку в окупований Крим та до Білорусі, де відучора триває активна фаза "союзних" навчань.

Нові супутникові знімки опублікував у Twitter кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер.

На фото – прибулі війська РФ на території аеродрому Октябрського в окупованому Криму.

"В Криму 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалась нова велика дислокація військ і техніки. На цей закинутий аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів і сотні одиниць техніки", - написав журналіст.

Нові війська помітили неподалік Новоозерного й у Славному окупованого Криму. На знімках, зокрема, видно реактивні системи залпового вогню і новоприбулу бронетехніку.

Росія також перекинула бойову групу у Речицю (Білорусь) за 45 км від кордону з Україною.

На заході Росії великий контингент військ нещодавно прибув на полігон Курська – за 110 км від кордону України.

"Продовжує прибувати додаткове обладнання, ведуться приготування для розміщення додаткових військ і сил", - підсумував Міллер.

За підрахунками Міноборони, Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, частину техніки та солдатів Кремль перекинув до Білорусі під приводом "союзних" навчань.

Міжнародна спільнота непокоїться, що ці війська Росія спробує залучити до повномасштабного нападу на Україну. З цього приводу ЄС спільно зі США й Британією працюють над розробкою інструментів стримування апетитів РФ.

На тлі ескалації на російсько-українському прикордонні відбулась серія безрезультатних для Москви переговорів зі США й НАТО – Росія вимагала "гарантій" невступу України до Альянсу.

Крім того, під значним військовим тиском Москва намагається схилити Київ до прямих переговорів з бойовиками "ЛДНР", використовуючи багатосторонні переговорні майданчики.

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