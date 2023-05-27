"Кухар Путіна" перекине своїх головорізів в польові табори для доукомплектації.

Ватажок терористів ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що після нібито виходу з Бахмута більшу частину своєї приватної армії він залишить на території Росії, "щоб готуватися до наступних завдань". Таким чином, "кухар Путіна" не виключив, що залучить бойовиків знову до війни проти України.

У коментарі своїй "прес-службі" Пригожин розповів, що перекине своїх головорізів в польові табори для доукомплектації "і в залежності від ситуації в Україні та світі" ухвалить рішення щодо наступних кроків.

Також Пригожин похвалився, що у нього нібито є ще близько 15-20 тисяч осіб, які можуть "на кілька діб бою десантуватися в будь-яку точку світу і негайно вступити у бій".

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"Якщо не буде потрібно "працювати" в Україні, то ми можемо за кілька місяців звільнити якусь територію, еквівалентну приблизно 20% території Африканського континенту, з урахуванням того, що менше тисячі осіб всього за півроку зробили Центральну Африку абсолютно "безпечною". І звичайно ж ці 15-20 тисяч осіб - це не весь наш особовий склад", - сказав він, додавши, що "велика частина залишиться на території Росії для того, щоб далі готуватися до наступних завдань".

Бої за Бахмут - що просходить у місті

У Міноборони констатують зниження наступальної активності окупантів на Бахмутському напрямку: вчора і сьогодні там немає активних боїв - ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

Це збіглося з виходом "вагнерівців" з міста після багатомісячних безуспішних "м'ясних" штурмів. Найманці, ймовірно, передають контроль позицій кадровим військам російської армії.

Відповідна ротація триватиме у кілька етапів, адже росіяни намагатимуться утримати фланги в околицях міста, відзначала британська розвідка.

Разом з тим, Сили оборони можуть почати нову фазу операцій і ускладнять заплановану передачу позицій "Вагнера", вважає Інститут вивчення війни. Є дані про те, що українські воїни просунулися в напрямку Кліщіївки і перетнули канал Сіверський Донець. Аналітики припускають, що ЗСУ мають намір оточити цей населений пункт і змусити російські війська відступити.

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