Водночас, на щастя, ніхто не постраждав.

Російські загарбники обстріляли три громади у Сумській області - задокументовано 16 прильотів.

Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Telegram.

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад області, зафіксовано 16 прильотів", - заявив Живицький.

Зокрема, за його словами, близько 12:00 був артилерійський обстріл Білопільщини, після 14:00 - ворог здійснював мінометний обстріл Хотінської громади, а ввечері − з 18:20 до 19:30 − тривав артилерійський обстріл Есманьської громади.

"На щастя, в усіх випадках без жертв та руйнувань", - заявив Живицький.

Нагадаємо, в результаті обстрілу села Рижівка Сумської області загинув 71-річний фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

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