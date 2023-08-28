Однакова ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках, де росіяни пожвавили атаки.

Українські війська демонструють "зважену динаміку оборони" на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це під час включення у Military Media Center заявив військовий аналітик, полковник Петро Черник. За його словами, "противник зосереджує сили та засоби на Куп’янському та Лиманському напрямку і це цілком логічно".

Росіяни зазнають поразки на південному фронті, також українські війська мають успіх на Бахмутському напрямку.

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"Вони тиснуть на Куп’янському та Лиманському напрямках, тому що їм потрібен якийсь результат", - сказав Черник.

Втім, окупанти на цих напрямках не мають потенціалу, який би уможливив проривання ділянок фронту.

"За останні тижні українські війська демонструють абсолютно зважену динаміку оборони. Можемо констатувати, що на цьому операційному напрямку у нас вистачає у першу чергу артилерійських потужностей для того, щоб розбивати противника", - зауважив експерт.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни, останні тижні російські війська проводили локальні наступальні операції на північний схід від Куп'янська. Однак, за даними аналітиків, російські терористи не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

За даними ЗСУ, на Лимано-Куп’янському напрямку терористичне військо росіян налічує понад 100 тисяч загарбників. На цьому напрямку наразі продовжується оборонна операція. Росіяни тут значно збільшили кількість своїх обстрілів.

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