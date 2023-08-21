Міноборони Британії попередньо з'ясувало, кого РФ набере до нового військового формування та його головну мету.

Росія розширює свої військові структури через війну в України та планує створення нового формування, щоб задіяти його в обороні Херсонській області.

Про це повідомляє Міноборони Британії, посилаючись на свою розвідку. Йдеться про 18-ту загальновійськову армію РФ, яку об'єднають з іншими підрозділами на Херсонщині.

"В тому числі з 22-им армійським корпусом, який виконує роль російського гарнізону в окупованому Криму", - каже британська розвідка.

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Повідомляється, що нове угрупування сформують здебільшого зі щойно мобілізованих солдатів. Їх Росія планує зосередити на підсиленні оборони півдня України, щоб "звільнити руки" більш досвідченим підрозділам для війни на більш ключових напрямках, підкреслює відомство.

"Існує реальна ймовірність, що саме через такі плани РФ нещодавно передислокувала свої повітряно-десантні сил з Херсона на Оріхівський напрямок, де відбувалися гострі суперечки", - підкреслює Міноборони Британії.

Росія створює "елітну" авіагрупу для ударів по Україні

Нагадаємо, у травні британська розвідка з'ясувала про плани РФ створити нове авіаугрупування під назвою "Шторм". Його головна мета - створити ще більшу напругу в небі України та посилити повітряні атаки ворога ще однією ескадрилью винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильєю ударних вертольотів.

На думку бритрозвідки, саме цій "комбінованій" групі РФ обрала роль ключової сили в повітряних атаках.

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