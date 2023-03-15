Фейками про "біолабораторії" Росія намагалася виправдати велику війну.

У Державному департаменті США заявили, що Росія створює наступальну біологічну зброю. Водночас країна-агресор продовжує поширювати фейки про "біолабораторії в Україні".

Як повідомив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, Кремль впродовж років поширює фейки про "біолабораторії" в Україні, щобвикликати недовіру до мирних закладів охорони здоров'я. Це дезінформаційна кампанія стала однією зі спроб виправдати велику війну.

Прайс додав, що фейки про біологічну зброю Кремль поширює через політиків, пропагандистів та підконтрольних режиму Путіна "експертів".

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"Росія має історію звинувачень інших у тому, що вона робить сама, і її недавня заява про біологічну зброю, пов'язану з Україною, нічим не відрізняється", - сказав Прайс.

США вважають, що РФ продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї, порушуючи свої зобов'язання за Конвенцією про біологічну зброю, додав дипломат.

Фейки РФ про "біолабораторії" в Україні

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. Через це Москва навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

Минулого року в Міноборони РФ знову озвучили свої пропагандистські заяви про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів, американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

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