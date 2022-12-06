У школі під Краматорськом було розгорнуто один із "Пунктів незламності". А на Сумщині росіяни поранили дідуся.

Російські загарбники сьогодні ввечері завдали ракетного удару по школі в Малотаранівці під Краматорськом, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Будівля суттєво пошкоджена, але вистояла. Точні наслідки удару ще встановлюємо", - повідомили в ОВА.

Зазначається, що було випущено "три ракети". Також зазначається, що в школі було розгорнуто один з "Пунктів незламності".

Водночас, у Краматорській міській раді повідомили, що по місту вдарили 4 ракети.

"Пошкоджені 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона. На щастя, обійшлося беж постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Обстріл росіянами Сумщини з "Градів"

Також сьогодні росіяни обстріляли з "Градів" Есманьську громаду в Сумській області, в результаті чого один чоловік отримав поранення.

За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, російський агресор випустив 20 снарядів прямо по населеному пункту. Значних пошкоджень зазнали три приватні оселі місцевих мешканців, в одному будинку зайнялася пожежа.

"Росіяни поранили дідуся - 69-річний чоловік опинився на вулиці під час ворожого обстрілу. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу", - зазначив Живицький.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 грудня повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетних ударів та обстріляли з РСЗВ населені пункти і позиції українських військ вздовж лінії зіткнення. Зокрема, протягом доби від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.

Своєю чергою, Сили оборони України за добу уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника. Також авіація ЗСУ протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Генштаб також повідомив, що росіяни зазнають втрат. Зокрема, 4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення.

Загалом відомо, що за останню добу, 5 грудня, ЗСУ ліквідували 510 російських окупантів. Таким чином, загальні втрати армії Росії в Україні з 24 лютого досягли вже приблизно 92,2 тисячі осіб.

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