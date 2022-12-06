Протягом доби від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.

Окупанти завдали ракетних ударів та обстріляли з РСЗВ населені пункти і позиції українських військ вздовж лінії зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За добу ворог завдав чотири ракетних удари, здійснив до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що ворог продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Зокрема, протягом доби від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.

"Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі", - сказано в повідомленні.

Війна в Україні

4 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що знає, як складно нашим воїнам у Бахмуті Донецької області. Глава держави зазначив, що українські воїни міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки.

28 листопада речник Східного угруповання військ ВСУ Сергій Череватий повідомив, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках російські окупанти щодоби здійснюють десятки спроб штурмів.

Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

В огляді аналітиків ISW вказується, що з настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для швидших темпів військових операцій у кілька майбутніх тижнів.

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