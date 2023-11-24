Лідер фракції "Слуга народу" розповів подробиці переговорів Росії та України у 2022 році, чи був процес керований Вашингтоном і як обирався склад делегації з української сторони.

На переговорах між Україною і Росією, які проходили в березні 2022-го року після повномасштабного второжения, в делегації государства-агресора були спеціальні люди, які писали психологічні портрети кожного з учасників української сторони.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук.

"Російська сторона капітально підготувалась до перемовин. З нашого боку було 7 людей, а з їхнього боку приїхало 30 чи 40 людей на кортежах. Коли ми всі спілкувались за столом, позаду їхніх переговорників стояли спеціальні люди, які писали психологічні портрети кожного з нас - хто каже правду, хто бреше, хто на які речі емоційно реагує. Я потім читав такі портрети, насправді вони дуже точні", - згадав Арахамія.

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Також Арахамія роз'яснив перспективи подальших переговорів з Москвою і наскільки вони будуть вигідні путінському режиму.

"Росія одразу сяде за стіл переговорів. Як тільки ми їх покличемо, наступного дня вони складуть делегацію і будуть чекати. Вони чітко розуміють, що тільки зʼявиться новина, що Україна сіла за стіл переговорів, всі постачання, які і так затримуються, будуть ще більше затримуватись вже через політичні обставини. Вони мріють про такий сценарій. Тому що це для них вигідніше, ніж для нас", - зазначив Арахамія.

Новий випуск "Мосейчук+" - авторського проекту Наталії Мосейчук, вийде сьогодні, 24 листопада, о 22:30 на каналі "1+1 Україна". У ньому Арахамія розповість, чому наші втрати на фронті засекречені, про можливу корупцію в ЗСУ і чому НАТО боїться Трампа. Також Мосейчук дізнається у Арахамії всі подробиці переговорів Росії та України в Білорусі у 2022 році, чи був процес керований Вашингтоном, чому з української сторони було обрано саме такий склад делегації, яка була мета у ворожої сторони, чому Україна не підписала жодних документів і чи справді саме Борис Джонсон зупинив підписання угоди.

Проект також можна подивитися також на YouTube-каналі Наталії Мосейчук і платформі Київстар ТБ.

Переговори України та Росії

22 листопада під час виступу на саміті G20 російський президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито "ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною". Також він назвав те, що відбувається в Україні "трагедією" і закликав "шукати шляхи для її якнайшвидшого припинення".

У відповідь в офісі президента дали жорстку відповідь, назвавши промову російського диктатора "конкретною шизофренією", що свідчить про його неадекватність, і відзначил, що припинити трагедію можна негайно вивівши окупаційні російські війська з суверенної української території.

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