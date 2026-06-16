РФ втратила понад 70% бомбардувальників Ту-22М3 з початку війни, - Defense Express

Так, наразі росіяни можуть мати приблизно 9-10 робочих бомбардувальників цього типу.

З початку війни росіяни вірогідно втратити вже понад 70% боєздатних дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Про це пише Defense Express.

У виданні нагадали, що в грудні 2022 року на авіабазі "Дягилево" пошкоджено 3 Ту-22М3, в серпні 2023 року знищено один Ту-22М3 та пошкоджено ще 2 на авіабазі "Сольцы", в квітені 2024 року збитий ЗСУ за допомогою ЗРК С-200 над Ставропольським краєм РФ.

Також, в липні 2024 року пошкоджено 2 Ту-22М3 на авіабазі "Оленья", в серпні 2024 року розбився в Іркутській області РФ, в квітні 2025 року розбився в Іркутській області РФ.

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В червні 2025 операція СБУ "Павутина" знищила на авіабазах "Оленья", "Белая", та "Дягилево" 12 Ту-22М3

Водночас, сьогодні в Іркутській області РФ з невідомої причини розбився ще один російський дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.

"Тобто загалом з 2022 року було знищено та пошкоджено 24 Ту-22М3. Тут варто врахувати, що Ту-22 у будь-яких модифікаціях росіяни перестали виробляти з 1993 року, а заміни досі не існує навіть в планах на найближче майбутнє. Запас запчастин для них вкрай обмежений тому навіть незнані пошкодження можуть призвести до списання всього Ту-22М3", - йдеться у повідомленні.

Аналітики порахували, що тепер загалом на озброєнні РФ може залишитись 41 бомбардувальник Ту-22М3. Але чимала частина з них перебуває у не придатному до експлуатації стані, а деякі стали донорами запчастин для інших, але на папері досі вважаються як ті що перебувають на озброєнні.

"Якщо вважати, що всі Ту-22М3 які були уражені на землі в наслідок операцій Сил оборони України, перебували у справному стані, а пошкоджені машини не вдалось відновити, то наразі росіяни можуть мати приблизно 9-10 робочих бомбардувальників цього типу. А з 2022 року РФ могла втратити понад 70% від усіх Ту-22М3 у боєздатному стані", - мовиться у матеріалі.

Бомбардувальники Ту-22: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти зазначали, що парк стратегічної авіації РФ стрімко скорочується, і наразі у боєздатному стані залишилося лише 27–30 надзвукових Ту-22М3.

Зазначалося, що з початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила від 10% до 15% цих літаків. Окупанти позбуваються дорогих платформ через успішні дії ЗСУ, а також внаслідок технічного зносу.

Суттєвою проблемою для РФ стала модернізована українська ППО. Зокрема, згадується, як у квітні 2024 року "Ту-22 був збитий модифікованою ракетою С-200, випущеною з відстані 300 кілометрів".

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