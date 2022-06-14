Деяке російське озброєння виявляється "роздутим" за якісними характеристиками.

Російська Федерація порушує усі звичаї та традиції війни, випробовуючи в Україні нові зразки зброї.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері всеукраїнського марафону.

За її словами, окупанти використовують в Україні широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї.

"Ба більше, у них частина озброєння на випробуваннях, на дослідженнях. Вони фактично використовують цю війну для випробування своїх нових зразків зброї, і все це тут застосовується. Якась зброя у них тут проходить "успішне" випробування, деякі зразки виявляються надзвичайно роздутими за своїми якісними характеристиками… На жаль, Росія порушує всі норми та звичаї війни, воюючи з Україною", - заявила Маляр.

Заступниця очільника Міноборони зауважила, що російська армія перевершує українську за кількістю особового складу та озброєння "в рази". Для паритетної відповіді Україні потрібне озброєння.

Раніше керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що на тлі повномасштабного військового вторгнення в Україну, Росія використовує всі види озброєння, яке є у неї в арсеналі. Також країною-окупантом активно використовується заборонене озброєння.

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