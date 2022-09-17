Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив він.

Відео дня

Старух закликав громадян зберігати спокій та дотримуватися правил повітряної тривоги і нерозголошення інформації.

Тим часом місцеві Телеграм-канали публікують кадри з місця "прильоту". В небо здійнявся стовп диму.

Як повідомляв УНІАН, окупанти вночі обстріляли Запорізьку область, зруйновано гімназію, спортивний клуб і будинок культури, поранено одну людину.

Водночас за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів і завдали їм втрат в районах п'яти населених пунктів. Йдеться про Бахмут, Зайцеве, Авдіївку, Миколаївку Другу та Новомихайлівку.

Вас також можуть зацікавити новини: