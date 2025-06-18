РФ заявила про створення нової дивізії на базі бригади, розбитої під Харковом: що за цим стоїть

Ймовірне переформатування 200-ї бригади може свідчити про плани РФ посилити свої сили на північному фронті та підвищити тиск на Балтію.

Російські ресурси повідомляють про розгортання нової 71-ї мотострілецької дивізії на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 14-го армійського корпусу так званого "Ленінградського військового округу" (ЛенВО). Про це йдеться в публікації неофіційного блогу bmpd, пов’язаного з російським "Центром аналізу стратегії і технологій", пише Defense Express.

Підставою для таких заяв стало оновлення телеграм-каналу бригади, який тепер подано як канал 71-ї дивізії. Проте жодних офіційних документів чи публічних підтверджень з боку Міноборони РФ наразі не оприлюднено. Деталі щодо структури, чисельності або бойових завдань нового з’єднання також відсутні.

Окрім 71-ї, російське командування вже нараховує у складі ЛенВО п’ять мотострілецьких дивізій (18-ту, 68-му, 69-ту, 71-шу та 72-гу), а також 80-ту арктичну бригаду та 128-му розвідувально-штурмову бригаду. В оперативному підпорядкуванні округу також значаться 76-та десантно-штурмова дивізія, 61-ша та 336-та бригади морської піхоти.

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Розгортання нової дивізії на базі 200-ї бригади, яка відома як "арктична", викликає питання, враховуючи її важкі втрати у боях під Харковом у 2022 році. За деякими джерелами, бригада втратила боєздатність, однак пізніше з’являлась інформація про її участь у боях під Часовим Яром і на Сумському напрямку, а також про парад її військових у Мінську у травні 2025 року.

Ймовірне формування 71-ї дивізії може бути спробою наростити чисельність сил для війни проти України або ж свідчити про посилення угруповання РФ у північно-західному стратегічному напрямку — з потенційною загрозою для країн Балтії.

Українські аналітики застерігають, що такі реорганізації — це не лише кадрові зміни, а й можлива підготовка до розширення масштабів бойових дій або демонстрації сили біля кордонів НАТО.

Росія укріплюється біля кордонів НАТО

Як повідомляв УНІАН, Росія почала посилювати свою військову інфраструктуру на кордоні з Фінляндією, роблячи приготування, схожі на ті, що спостерігалися 2021 року біля кордонів України. На російську активність звернув увагу фінський військовий аналітик Еміль Кастегельмі.

Збільшення штатної чисельності військових формувань потягнуло за собою розширення супутньої військової інфраструктури, ознаки чого вже помітні на супутникових знімках.

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