Поки що про масштабне стягування військ не йдеться, але явну активність видно із супутників.

Росія почала посилювати свою військову інфраструктуру на кордоні з Фінляндією, роблячи приготування, схожі на ті, що спостерігалися 2021 року біля кордонів України. На російську активність звернув увагу фінський військовий аналітик Еміль Кастегельмі.

Він зазначає, що раніше держава-агресор провела важливі організаційні зміни у своїй армії, відтворивши Ленінградський військовий округ, який було скасовано після розпаду СРСР. Крім того, дві бригади, які постійно базуються біля Санкт-Петербурга, були перетворені на дивізії.

Збільшення штатної чисельності військових формувань потягнуло за собою розширення супутньої військової інфраструктури, ознаки чого вже помітні на супутникових знімках.

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Так, у селищі Кам'янка, що недалеко від Виборга, з'явилося наметове містечко, обнесене земляним валом, що вказує на необхідність розселення великої кількості солдатів, які не вміщуються в наявні казарми. А в районі Петрозаводська, тобто на безпечній відстані від кордону, але не дуже далеко, проводиться поліпшення складів 44-го армійського корпусу. Аналогічні роботи проводяться в пункті дислокації 80-ї мотострілецької бригади в селі Алакуртті на півдні Мурманської області.

Інші нещодавні зміни пов'язані, наприклад, з появою нових окремих будівель або укріплень для навчальних цілей. Також з'явилися нові окопи, що Кастегельмі пояснює досвідом війни в Україні, де такі укріплення виявилися дуже важливими.

Також оглядач помітив деякі зміни на російських авіабазах поблизу Фінляндії.

"Загалом, протягом 2022-25 років відбулися обмежені зміни в інфраструктурі військових баз поблизу Фінляндії та Норвегії, але я очікую побачити більше - якщо не цього літа, то наступного. Реформи починаються на організаційному рівні, а будівельні проєкти йтимуть далі", - резюмує фінський аналітик.

Російська загроза для Європи

Як писав УНІАН, у Європі побоюються, що російська агресія не зупиниться на Україні. Якщо Путін не зазнає військової поразки зараз, Росія спробує підпорядкувати собі всю Європу - гібридними або військовими методами.

Підтвердженням цього є кампанія підпільного терору - серії підпалів, вибухів і нападів, які за завданням російських спецслужб влаштовують по всій Європі "одноразові" російські диверсанти.

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