Від окупантів можна чекати чого завгодно, тому на Харківщині будуть фортифікаційні споруди, аби бути готовими будь-якої миті.

Від Росії можна очікувати чого завгодно, але наразі розмови про черговий наступ на Харків - фейк. Про це в інтерв'ю Суспільному розказав начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник

За словами генерала, нещодавній приклад того, що РДК Російської Федерації зайшов в Курську та Бєлгородську область і вела там бої майже тиждень, показало українцям і всьому світу, що там немає нічого: ні військ, які охороняють Бєлгородську, Курську області, ні фортифікацій.

"Вони (росіяни - УНІАН) самі бояться того, що Україна ще зможе піти і зробити контрнаступ на їхній території. Тому очікувати, що вони завтра, або післязавтра можуть піти - це фейк. Немає такого. Поки що вони роблять свої тактичні дії на сході нашої держави. На жаль, десь в них це виходить", - повідомив Мельник.

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Щодо ситуації на Куп'янському напрямку, то, за його даними, тактичної переваги там немає.

"Ми просто стоїмо в обороні, вони намагаються щось зробити. Вже який період часу вони нічого зробити не можуть. Рухаються туди-сюди, кладуть своїх людей просто на загибель, і на цьому все", - розказав генерал.

Також Мельник розказав про будівництво фортифікацій на Харківщині. За його словами, там має бути назавжди стіна.

"Ми повинні будуватися незалежно від того, буде якийсь наступ, чи не буде. Ми повинні просто їх зводити, робити це, підтримувати і навчати людей, щоб в якийсь момент ми знову не пропустили ось цей спалах", - резюмував військовий.

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Під час масованого обстрілу України 22 березня РФ запустила по Харківській області 21 ракету. Внаслідок атаки у місті стався блекаут.

За словами генерала Мельника, росіяни модернізували системи С-300 і С-400 та ракети для них, тому їхня швидкість більша за українську вдвічі. Тож за його словами, аби зменшити обстріли Харківщини, необхідно виводити з ладу російські комплекси С-300 та С-400.

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