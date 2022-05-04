Також окупанти переміщують особовий склад на територію України з території Бєлгородської області.

У Бєлгородські області Російської Федерації зосереджено до 40 ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 біля кордону з Україною.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 18:00 на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області в безпосередній близькості до державного кордону України", - наголошується у зведенні.

Як зазначили у Генштабі, на Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Також тривають авіаційні удари та артобстріли по місту Харкову.

"Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання допоміжного пункту управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу", - йдеться у зведенні.

При цьому в рамках посилення угруповання військ на зазначеному напрямку ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області.

Окрім того, на Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії в напрямку Ізюм - Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

Разом з тим, з метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки противник утримує поблизу українсько-російського кордону в районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу.

"Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони в Гомельській області, проведено тренування підрозділів редіоелектронної боротьби. Надалі не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах наближених до державного кордону України.

Раніше УНІАН писав, як у Росії вертоліт Мі-8 перекинувся на бік при посадці та загорівся.

А українські військові зі "Стугни-П" знищили черговий російський Ка-52 "Алігатор" - гелікоптер за 16 мільйонів доларів, який вважається командирським.

Вас також можуть зацікавити новини: