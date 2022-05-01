Постраждали п'ятеро людей, ще одна людина без ознак життя.

Вертоліт Мі-8 загорівся на аеродромі в Забайкальському краї, здійснюючи жорстку посадку.

Про це повідомили в регіональному МНС.

Про подію стало відомо об 11: 05. Причини уточнюються. Для гасіння полум'я на місці працюють пожежники місцевого гарнізону МНС.

Интерфакс пише, що вертоліт при посадці "перекинувся".

"Вертоліт Мі-8, що перевозив робітників, при посадці в Могоче перекинувся на бік з обертовим гвинтом і загорівся. Постраждали п'ятеро людей, ще одна (людина) без ознак життя", - сказав співрозмовник.

Причиною події називають "ураганний вітер".

"Під час посадки біля землі стався різкий порив ураганного вітру. Екіпаж не зміг утримати вертоліт - і він перекинувся на бік", - пише Інтерфакс.

Як повідомляв УНІАН, днями прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

Напередодні на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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