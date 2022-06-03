За словами батька загиблого матроса, він побоюється, що російські силовики можуть завести на нього кримінальну справу, і каже, що це може бути способом змусити його замовкнути.

До Дмитра Шкребеця - батька загиблого на знищеному ЗСУ в Чорному морі російському крейсері "Москва" солдата-строковика Єгора Шкребеця - прийшли "люди з серйозного відомства" і забрали його ноутбук "на експертизу".

Про це чоловік написав на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

Як стверджує Шкребець, неназвані силовики сказали йому, що "від його імені електронною поштою (іноземною) були розіслані повідомлення якимсь організаціям з погрозами вибухів".

"Хтось захотів зробити з мене терориста відмороженого... Акуратно під 207 статтю КК РФ підвести. Привід абсурдний, мені навіть незручно за тих серйозних, розумних і дійсно ввічливих людей, які змушені були відвідати мене через подібну скотську фальшивку. Йдучи, вони висловили мені співчуття у зв'язку з втратою сина, ми потиснули один одному руки", - написав Шкребець.

Повідомлення, за словами Шкребеця, були написані від користувача з прихованим IP. За словами батька загиблого матроса, сам він ніяких повідомлень не розсилав і нічого подібного в його ноутбуці ніколи не було. Однак він побоюється, що російські силовики можуть завести на нього кримінальну справу, і каже, що це може бути способом змусити його замовкнути.

"Я не мовчу і продовжую вести якусь діяльність в цьому напрямку, і заткнути мене не виходить - напевно, це і є найголовніше зрушення. Вийде у мене чи ні притягнути їх до відповідальності ... ви самі розумієте, я просто говорю і пишу, а важелі всі знаходяться в руках інших людей. Якщо у них буде совість і честь вплинути на ситуацію і покарати винних, тому що є кого карати, то так. З мого боку я роблю все, що можу. Я не мовчу і мовчати не буду", - сказав Шкребець у розмові з "Настоящим Временем".

Зазначимо, що Шкребець раніше не раз критикував керівництво Чорноморського флоту і обіцяв покарати винних, які допустили участь у війні з Україною солдатів-строковиків, в результаті чого загинув його син.

Як раніше повідомляв УНІАН, крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво приховує правду про причини і кількість загиблих.

За їх версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси і крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі як з'ясувалося пізніше, матроси строкової служби. Переважна більшість матросів, ймовірно, загинули, але російська влада офіційно вважає їх "зниклими безвісти" і вимагає від батьків підписати документи про те, що корабель затонув в результаті "катастрофи" а не в результаті військових дій.

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