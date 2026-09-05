'Києва за три дні вже не буде, а чи не буде Балтії за три дні': Мадяр про готовність НАТО воювати з Росією

Він пояснив це тим, що країни НАТО поки що не готові до сучасної війни, на відміну від Росії.

Росія більше ніколи не втілить свій сценарій під назвою "Київ за три дні", а ось сценарій "країни Балтії за три дні" – цілком можливий.

Про це в інтерв’ю SVT сказав командувач Силами безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді. Журналісти видання зустрілися з Мадяром в одному з секретних командних центрів.

Видання зазначило, що Бровді посідає високе місце у списку українських командирів, до яких Кремль хоче дістатися, щоб нейтралізувати, оскільки саме він стоїть за атаками на глибокі тили РФ і за тими, що зупинили просування росіян на фронті.

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Мадяр, який здійснив революцію у війні, успішно перенісши її на батьківщину пересічних росіян за допомогою атак безпілотників, застеріг від недооцінки противника.

"Києва за день більше ніколи не буде, а от чи не зникне Балтія за три дні – я не впевнений", – сказав військовий.

Він пояснив це тим, що країни НАТО поки що не готові до сучасної війни з дронами та технологіями. А Росія тим часом безперервно нарощує виробництво дронів, ракет і систем ППО.

При цьому, за прогнозами Мадяра, у найближчі півроку росіяни намагатимуться збільшити кількість ракет у ударах по Україні. Він назвав головну мету росіян – знищити інфраструктуру та унеможливити життя цивільного населення у мирних містах.

Війна в Україні: новини

Раніше Мадяр заявив про знищення одразу 2 винищувачів РФ та понад 10 засобів ППО. Військовий зазначав, що цілі були уражені в Криму та на території РФ.

Також він повідомляв, що в окупованих портах дрони розбили 5 кораблів із викраденим українським зерном. Мадяр зазначав, що росіяни зафарбовують назви суховантажів і танкерів, але це їх не рятує.

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