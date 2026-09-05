'Києва за три дні вже не буде, а чи не буде Балтії за три дні': Мадяр про готовність НАТО воювати з Росією

Росія більше ніколи не втілить свій сценарій під назвою "Київ за три дні", а ось сценарій "країни Балтії за три дні" – цілком можливий.
Про це в інтерв’ю SVT сказав командувач Силами безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді. Журналісти видання зустрілися з Мадяром в одному з секретних командних центрів.
Видання зазначило, що Бровді посідає високе місце у списку українських командирів, до яких Кремль хоче дістатися, щоб нейтралізувати, оскільки саме він стоїть за атаками на глибокі тили РФ і за тими, що зупинили просування росіян на фронті.
Мадяр, який здійснив революцію у війні, успішно перенісши її на батьківщину пересічних росіян за допомогою атак безпілотників, застеріг від недооцінки противника.
"Києва за день більше ніколи не буде, а от чи не зникне Балтія за три дні – я не впевнений", – сказав військовий.
Він пояснив це тим, що країни НАТО поки що не готові до сучасної війни з дронами та технологіями. А Росія тим часом безперервно нарощує виробництво дронів, ракет і систем ППО.
При цьому, за прогнозами Мадяра, у найближчі півроку росіяни намагатимуться збільшити кількість ракет у ударах по Україні. Він назвав головну мету росіян – знищити інфраструктуру та унеможливити життя цивільного населення у мирних містах.
Війна в Україні: новини
Раніше Мадяр заявив про знищення одразу 2 винищувачів РФ та понад 10 засобів ППО. Військовий зазначав, що цілі були уражені в Криму та на території РФ.
Також він повідомляв, що в окупованих портах дрони розбили 5 кораблів із викраденим українським зерном. Мадяр зазначав, що росіяни зафарбовують назви суховантажів і танкерів, але це їх не рятує.