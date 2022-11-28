Про Кінбурнську косу говорять в контексті "зернового коридору".

Військова операція ЗСУ на Кінбурнській косі у Миколаївській області триває.

"Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні - війна і бойові дії. Робота дуже складна, в тому числі і тому, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївську область", - заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона підкреслила, що тільки Генштаб може повідомити про те, "що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти".

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Гуменюк зазначила, що про Кінбурнську косу говорять і в контексті "зернового коридору": миколаївські порти можна буде приєднати до ініціативи тільки після повного звільнення області.

Ситуація на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса - це піщана коса, яка знаходиться на північному заході Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем. Зараз вона під контролем окупантів.

16 листопада Сили оборони України завдали ударів по загарбниках на Лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси.

18 листопада голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім сказав, що на косі знаходяться війська РФ.

У звіті ISW стверджують, що якщо українські війська візьмуть під контроль Кінбурнську косу, то зможуть відбивати удари з боку російських окупантів по підконтрольному Києву узбережжю Чорного моря.