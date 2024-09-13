Зараз в Україні 700 виробників вітчизняних дронів, на початку повномасштабного вторгнення їх було 3.

Роботи замінять половину солдатів на лінії фронту у війні Росії проти України. Про це під час міжнародного форуму Odesa Economic Revival forum 2024 заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

За його словами, в Україні проходить тестування концепту, який дозволить скоротити удвічі кількість солдатів на лінії бойового зіткнення завдяки використанню роботизованих систем.

"Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дозволить замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. За рахунок безпілотних систем, роботизованих систем замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", - сказав Борняков. Відео дня

Він підкреслив, сектор Defense Tech в Україні з початком повномасштабного вторгнення почав стрімкий розвиток, переважно завдяки приватному бізнесу. За інформацією Борнякова, якщо на початку 2022 року у країні було лише три виробники дронів, то нині таких компаній близько 700. Зокрема, два роки тому засоби РЕБ виготовляли 7 виробників, сьогодні їх понад 120. Як додав Борняков, РЕБ може захистити об'єкти інфраструктури від ракет - тому в Одесі теж потрібно нарощувати виробництво.

Окрім того, йшлося, що в Україні вже є десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування.

За словами Борнякова, за допомогою дронів можна буде швидше розмінувати територію України й зберегти при цьому людські життя. Він розповів, що вже є певні розробки - дрон за відповідний час облітає визначену територію, намічає карту з розташуванням, характеристиками та кількістю мін. Потім за допомогою карти приймається рішення щодо застосування техніки, що значно скорочує час на розмінування.

Як наголосив Борняков, у зазначеному секторі виробництва немає майже жодної державної компанії.

"Немає ані в "Армії дронів", ані в кластері Brave1, ані в сегменті виготовлення РЕБ. Тому я закликаю інвесторів у цей бізнес і впевнений, що після закінчення війни Україна буде суб’єктною на цьому ринку. Ми вже потроху починаємо дискусії про можливість відкрити експорт для наших інноваційних розробок", - заявив Борняков.

БПЛА на війні в Україні

Нагадаємо, Україна розробляє "рій дронів", здатний атакувати без втручання людини. Вони можуть під час бою "розмовляти" один з одним і битися "роєм", як одна команда.

Як розповів один із київських розробників Сергій Крупієнко, незабаром його компанія випустить на передову нову раніше небачену розробку - штучно створений "рій" із семи дронів, здатних взаємодіяти один з одним і підривати танки, а також шпигувати за противником. Це еквівалентно появі парового двигуна на заводі роки тому.

Розробник зазначив, що такі роботи зможуть спілкуватися один з одним, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, хто збирає інформацію, - і вони робитимуть це швидше, ніж будь-яка людина.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Олексія Борнякова, у "війні безпілотників" він бачить майбутнє конфлікту. Він підтвердив, що Україна тестує технологію "рою" принаймні ще з однією компанією, крім компанії Купрієнка. Однак він наполягає на тому, що Україна не дозволить машинам-вбивцям стати "повністю автономними", оскільки "людина має підтвердити ціль".

Вас також можуть зацікавити новини: