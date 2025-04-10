Росія атакувала Київ 'шахедами': є пожежі та руйнування

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю.

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе "шахед", внаслідок чого є руйнування цивільної інфраструктури. За хвилину до опівночі 10 квітня стало відомо про роботу ППО у столиці України.

"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники", - написав очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на територію складських приміщень, є займання, поінформував міський голова міста Віталій Кличко.

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Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:34 9 квітня через загрозу ударних безпілотників.

Удари РФ по Україні - деталі

Вночі 9 квітня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Дніпро: постраждали 15 людей, з них 8 осіб перебувають у лікарнях. Як повідомляла Державна служба з надзвичайних ситуацій, пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі.

В ніч проти 6 квітня Росія атакувала Україну ракетами, внаслідок чого поранення отримали жителі Києва. Крім того, пожежі були зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

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