Росія атакувала Київ 'шахедами': є пожежі та руйнування

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе "шахед", внаслідок чого є руйнування цивільної інфраструктури. За хвилину до опівночі 10 квітня стало відомо про роботу ППО у столиці України.
"У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники", - написав очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на територію складських приміщень, є займання, поінформував міський голова міста Віталій Кличко.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:34 9 квітня через загрозу ударних безпілотників.
Удари РФ по Україні - деталі
Вночі 9 квітня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Дніпро: постраждали 15 людей, з них 8 осіб перебувають у лікарнях. Як повідомляла Державна служба з надзвичайних ситуацій, пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі.
В ніч проти 6 квітня Росія атакувала Україну ракетами, внаслідок чого поранення отримали жителі Києва. Крім того, пожежі були зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.