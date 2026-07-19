Ігнат відповів, чи справді сьогоднішня російська атака на Київ була наймасованіша

За останні 35 діб столиця України уже пережила чотири масовані атаки.

Російська атака на Київ, що відбулася вночі 19 липня, була однією із найбільших із застосуванням ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Однак вона не стала наймасованішою. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у фейсбуці.

За його словами, в попередніх трьох атаках - 15 червня, 2 липня та 6 липня - Росія застосувала фактично таку ж кількість балістики і до того ж ще чимало крилатих ракет і безпілотників.

"За крайні 35 діб столиця України уже пережила три масовані атаки (нині четверта) із застосуванням фактично такої ж кількості "балістики" і, крім того – десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості БпЛА: 15 червня, 2 липня та 6 липня", - зазначив Ігнат.

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Як повідомляли Повітряні сили, 15 червня, коли основним напрямком удару теж був Київ, РФ застосувала 70 ракет і 611 дронів. 2 липня ворог випустив 74 ракети і 496 БпЛА, 6 липня - 68 ракет і 351 БпЛА.

Удар по Україні 19 липня

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни вночі вдарили по Україні 41 ракетою і 126 ударними БпЛА. Зокрема, ворог застосував 10 протикорабельних ракет "Циркон", 25 балістичних "Іскандерів-М/С-400", 3 протикорабельні "Онікси", 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Протиповітряна оборона збила/подавила 126 цілей: 18 ракет (17 "Іскандерів-М/Цирконів/С-400", 1 керовану авіаційну Х-59/69) і 108 ворожих БпЛА різних типів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. За його словами, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

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