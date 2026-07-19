Росія нанесла масований удар балістикою по Києву

Зафіксоване влучання в багатоквартирний житловий будинок у Соломʼянському районі Києва.

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунали численні вибухи. Про це повідомляли Повітряні силита мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 02:58. Медики госпіталізували одну постраждалу внаслідок атаки ворога на столицю, повідомив міський голова Кличко. У Соломʼянському районі загоряння на даху будівлі супермаркету. А також - в житловому будинку поруч.

"У Соломʼянському районі уламки впали поруч із 9-поверхівкою. У будинку повибивало вікна. З другого поверху врятували одну людину", - додав він.

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Оновлено 02:13. У Соломʼянському районі Києва сталося загоряння в приміщенні супермаркету, повідомив міський голова Кличко. Суспільне повідомило, що йдеться про супермаркет АТБ.

У Шевченківському районі розпочалася пожежа в нежитловому приміщенні.

За даними моніторів, росіяни застосували понад 30 балістичних ракет і "Цирконів" по Києву за пів години.

Оновлено 02:05. Зафіксоване влучання в багатоквартирний житловий будинок у Соломʼянському районі Києва.

За попередньою інформацією, у Деснянському районі Києва підіймається дим біля одного з торговельних центрів, повідомив міський голова Кличко. За іншою адресою палають автівки.

Також зафіксовані влучання в нежитлове приміщення та виклик медиків у Шевченківський район столиці.

У Шевченківському районі Києва пошкоджений житловий багатоквартирний будинок, повідомили у КМВА. У Дніпровському районі горить ТРЦ та автомобілі.

У Святошинському районі Києва палає приватний житловий будинок, повідомив міський голова Кличко.

О 1:23 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для Києва.

Перед цим у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу. На тлі повітряної тривоги через атаку балістикою в Києві пролунали численні вибухи. Разом з тим Повітряні сили повідомляли про нові балістичні ракети курсом на Київ.

Удари РФ по Україні

Ввечері 18 липня росіяни завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок цього загинув підліток, ще 7 людей постраждали.

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