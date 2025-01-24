В ніч на п'ятницю, 24 січня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки загинуло щонайменше дві людини.
Про рух "шахедів" низкою областей повідомили Повітряні сили. Близько 3:13 у Київській області спрацювала ППО. Щонайменше один дрон зафіксували над столицею.
Ще група дронів зайшла у Житомирську область. У Повітряних силах також заявили про загрозу для Старокостянтинова Хмельницької області.
Виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник заявив, що внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину в ніч на 24 січня загинули дві особи.
"Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано. Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок", - зазначив Калашник.
На місці пошкодження багатоповерхівки дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.
"Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями", - додав він.
Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що група з трьох "шахедів" зафіксована у повітряному просторі регіону. Працює ППО.
"Наразі всі тримають курс на Львів", - уточнив Козицький.
Згодом Козицький уточнив, що зараз повітряний простір Львівської області чистий. Триває дорозвідка. Він закликав залишатись в укриттях до відбою.
Оновлено о 6:51. Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА по областях.
Війна в Україні: ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 23 січня, станом на 22:00 на фронті було зафіксовано 119 бойових зіткнень із противником. Найбільше – на Покровському напрямку. Там агресор здійснив 63 наступальних дії.
Раніше у DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Нововасилівка. Зазначається, що там українські захисники понад місяць у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.