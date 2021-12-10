ЄС нагадав, що з часу проведення "нормандського" саміту минуло вже два роки.

Росія через відмову брати на себе відповідальність за розпочату проти України війну на Донбасі фактично завела у глухий кут переговірний процес у Тристоронній контактній групі і в "нормандському" форматі.

Про це йдеться у виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заяві ЄС, цитує Укрінформ.

"Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі у переговорах в рамках ТКГ, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в "нормандському" форматі спричиняє безвихідь у цих переговорних форматах", - зазначають у ЄС.

ЄС нагадав, що з часу проведення "нормандського" саміту минуло вже два роки. Проте більшість ухвалених сторонами у грудні 2019-го "узгоджених висновків" досі не реалізовано, "хоча домовленості на технічному рівні були досягнуті в робочих групах Тристоронньої контактної групи. Утім вони залишаються заблокованими на політичному рівні".

Читайте такожУкраїна ініціює позачергове засідання ТКГУ ЄС висловлюють жаль, що 2-3 грудня Росія проігнорувала зустріч Міністерської ради ОБСЄ щодо деескалації конфлікту на Донбасі.

Євросоюз занепокоєний погіршенням безпекової ситуації на сході України через збільшення обстрілів з боку бойовиків й загрозою повномасштабного вторгнення Росії.

"Будь-яка загрозлива або дестабілізуюча поведінка є неприйнятною. Ми закликаємо Росію дотримуватися наявних механізмів у рамках Віденського документа щодо прозорості переміщень та здійснити деескалацію напруженості", - підсумували в ЄС.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Яна Ставська