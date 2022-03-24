Росія намагається компенсувати втрати мобілізацією резервістів і залученням іноземних бойовиків.

Російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому Міноборони Британії у Twitter.

Щоб компенсувати ці втрати, Москва, найімовірніше, вже зараз збирається мобілізувати своїх резервістів і призовників, а також залучити до боїв проти ЗСУ бойовиків ПВК й іноземних найманців.

Британські розвідники не знають, як ці групи інтегруються у склад російських сухопутних військ в Україні та як це вплине на боєздатність окупантів.

Як напередодні повідомляла українська розвідка, Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці російських окупантів.

Росіянам не дали чіткої відповіді, коли зможуть відправити своїх бійців до України через, як кажуть у розвідці, повідомлення про запеклі бої в Україні і великі втрати РФ.

Водночас Путін намагається втягнути у війну проти Україну білоруських військових. Проте в Міноборони України стверджують, що значна частина білорусів воювати не хоче.

Ризик вторгнення військ Республіки, попри цю оцінку, досі високий.

Збройні сили України знищили вже понад 15 тисяч російських військових і сотні одиниць бойової техніки окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: