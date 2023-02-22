Путін не має наміру відмовлятися від спроб захопити Україну, попри втрати.

Кремль, як і раніше, не готовий змиритися з поразкою в Україні, тому може провести нові хвилі мобілізації, щоб переломити ситуацію на свою користь. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

На його думку, президент Росії Володимир Путін не готовий до мирних переговорів з Україною і буде продовжувати спроби досягти воєнного успіху, покладаючись на чисельну перевагу.

Каль зазначив, що нав'язати Україні свою волю Кремль зможе, тільки пославши ще більше людей на фронт - мобілізованих восени понад 300 тисяч осіб може виявитися недостатньо.

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"Подальший мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона чоловік, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", — сказав Каль.

Війна в Україні - поточна ситуація

Станом на 22 лютого російські війська втратили вбитими вже понад 145 тисяч солдатів. Також агресор втратив понад 3300 танків, близько 6600 броньованих машин і 2300 артилерійських систем.

За даними українського Генштабу, наступ росіян набирає обертів. Російські загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Паралельно війська РФ поглиблюють оборонні рубежі на півдні. Росіяни намагаються відсунутися від лівого берега Дніпра, виїжджаючи туди виключно для облаштування вогневих позицій.

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