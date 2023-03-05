Не нехтуйте сигналами тривоги, перейдіть в укриття.

Оновлено 16:00. Повітряна тривога в низці областей. Моніторингові пабліки України повідомляють про загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на сході України.

Оновлено 11:34. Повідомляється про роботу ППО в Дніпропетровській області, очікуємо офіційного підтвердження.

Оновлено 11:20. І знову повітряна тривога лунає у деяких регіонах нашої країни.

Відео дня

Оновлено 10:29. Відбій тривоги у Херсонській області.

Оновлено 10:25. Відбій повітряних тривог у всіх областях, крім Херсонської. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Херсоні.

Оновлено 09:40. На півдні та сході України знову оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 09:10. Тривогу знову оголошено у Харківській області.

Оновлено 09:09. На Донеччині поки не дали відбій.

Ранок неділі, 5 березня, почався з повітряної тривоги для всіх східних, частково - південних і центральних областей. Про це свідчить мапа alerts.in.ua.

Моніторингові пабліки повідомляють, що існує загроза застосування Росією ракет з балістичною траєкторією. Тож будьте обережні, перебувайте в укритті.

Карта повітряних тривог станом на 08:32 5 березня

Загроза нового ракетного обстрілу РФ

Раніше речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявляла, що загроза нового ракетного обстрілу по території України залишається дуже високою. За її словами, росіяни можуть завдати точкові удари або ж атакувати кількома хвилями.

4 березня в ОК "Південь" повідомили, що в Чорному морі окупанти збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох.

Військовий експерт Олександр Мусієнко прогнозує, що російські окупаційні війська можуть не відмовитися від ракетних ударів по Україні аж до закінчення війни. Та можуть дещо змінити тактику.

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