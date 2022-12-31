Наші захисники поцілили у ворожий пункт управління, зазначили у Генштабі.

Сили оборони України за добу уразили вісім районів зосередження російських окупантів.

Також уражено ворожий пункт управління, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у новому зведенні.

"Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що ворог не припиняє ведення наступальних дій на Лиманському і Бахмутському напрямках та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Як заявляють у Генштабі, загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Війна України з Росією 2022 - це треба знати

Армія України активно дає відсіч росіянам - ще наприкінці літа пішла в контрнаступ і вже звільнила понад 1 тис. 800 населених пунктів.

Запеклі бої вже давно йдуть на частині Донбасу, там справжньою фортецею стало місто Бахмут - наші воїни героїчно за нього борються.

Станом на 31 грудня на українській землі вже ліквідували 105 тисяч 960 загарбників.

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