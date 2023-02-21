Управління Верховного комісара ООН з прав людини лише протягом січня зафіксувало 697 загиблих і поранених серед цивільних внаслідок російських обстрілів.

Росія невибірково застосовує артилерію та інші системи зброї, що призводить до жертв серед цивільного населення в Україні.

Про це пише Міноборони Великої Британії, посилаючись на звіт своєї розвідки. Зокрема, дуже висока інтенсивність обстрілів і тенденція до посилення нанесення пошкоджень медичним і освітнім установам спостерігалася протягом січня 2023 року.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і станом на 13 лютого 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18955 жертв серед цивільного населення. До цього числа входять 7199 убитих українців і 11756 поранених. 697 жертв серед цивільного населення припали на січень 2023 року.

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"В УВКПЛ вважають, що фактичні цифри значно вищі. Згідно з іншим незалежним аналізом, імовірно, було вбито понад 16 тисяч мирних жителів", - зазначають у Міноборони Британії.

Також у британській розвідці додають, що згідно з даними за січень 2023 року, що жорстокі обстріли тривали вздовж лінії фронту протяжністю 1200 км, але були зосереджені в основному в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, Сили Оборони України протягом минулої доби відбили атаки російських загарбників у районі 11 населених пунктів. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, що російські війська постійно обстрілюють житлові квартали українських населених пунктів, вбиваючи цивільних українців. Найбільше страждають населені пункти неподалік лінії фронту. Але жертвами ракетних ударів і атак дронів-камікадзе стають українці й у більш глибокому тилу.

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