54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

Через російські обстріли у Запорізькій області загинуло двоє людей, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму Telegram-каналі. "Вбили, травмували, понівечили долі мирних людей - підсумки терористичних ударів по лінії розмежування. Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї", - зазначив він.

Крім того, за словами Малашка, під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів.

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"Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога", - уточнив голова ОВА.

Обстріли України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня через російські обстріли загинула одна мирна людина, ще 11 - зазнали поранень.

Зокрема, російські війська обстріляли територію 8 областей України з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ударні БПЛА, тактична авіація).

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