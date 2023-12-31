Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона.

Російські загарбники знову обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув 11-річний хлопчик, також поранено 9-річну дитину.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram. Він акцентував, що ворог вбив українця за кілька годин до Нового року.

"Росія вбиває! У Херсоні за кілька годин до Нового року загинув 11-річний хлопчик, 9-річний - був тяжко поранений", - повідомив Мрочко.

Зокрема, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Корабельний район міста після 15.00.

Крім того, поранення також отримали жінки 31 і 65 років. Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.

"Родині загиблого хлопчика найщиріші співчуття! Не пробачимо!", - відзначив Мрочко.

Як уточнив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, двом постраждалим жінкам надають допомогу в лікарні. Так, 32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою, а у 65-річної містянки осколкове поранення спини.

Армія РФ обстріляла вокзалу Херсона - там було багато людей

Окупанти щодня завдають ударів по Херсону. Зокрема, 26 грудня російські загарбники завдали ударів по залізничному вокзалу Херсона в момент очікування на відправлення евакуаційного потяга.

Там знаходилося близько 140 цивільних людей. За словами президента Зеленського, внаслідок удару були поранені та загиблі.

Вас також можуть зацікавити новини: