Стверджується, що техніку перекидають до Криму вже кілька днів.

У мережі поширюється відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

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Ролик був опублікований в російському каналі "Краснодарський край". На кадрах можна бачити, що в Крим везуть десятки комплексів САУ (ймовірно - "Мста-С" або "Коаліція-СВ" калібру 152 мм), вантажівок і БМП.

Стверджується, що техніку перекидають вже кілька днів, а конкретно ці кадри були зняті 29 березня.

Перекидання техніки проходить на тлі загострення ситуації на Донбасі і фактичного зриву перемир'я.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".

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Автор: Дмитро Захаров