За даними омбудсмена, у Феодосії почалося будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців.

Росія під приводом ліквідації наслідків повеней перекинула в окупований Крим близько 21 тисячі військових.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, окупаційна влада Російської Федерації продовжує нарощування військової присутності на півострові.

"Під приводом ліквідації наслідків повеней, агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів і 1367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки", - зазначила вона і додала, що постійно на півострові знаходиться більше 31 тисячі осіб рядового і командного складу збройних формувань РФ.

Крім того, за інформацією Денисової, у Феодосії почалося будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців.

Читайте такожЗа вихідні ОБСЄ зафіксувала понад 700 порушень "тиші" бойовикамиОмбудсмен підкреслила, що стягування військ РФ в тимчасово окупований Крим суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

"Закликаю міжнародних партнерів посилити взаємодію, щоб змусити Росію як країну-окупанта виконувати зобов'язання відповідно до Міжнародного гуманітарного права і негайно звільнити окуповані українські території, і припинити порушення міжнародного законодавства", - додала Денисова.

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Автор: Світлана Закелова